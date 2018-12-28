Иллюстративное фото из архива "МГ" Прокуратурой города Атырау проведен анализ соблюдения законности в организациях образования при обучении детей с ограниченными возможностями. В соответствии со статьей 52 Закона «Об образовании», работникам организаций образования производится доплата за работу с детьми с особыми образовательными потребностями, а также осуществляются другие выплаты в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан. В ходе анализа выявлены грубейшие нарушения прав работников на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, гарантированных статьей 24 Конституции страны. - К примеру, одному из учителей начальных классов школы города за 70 часов работы с учеником начальных классов, являющимся инвалидом 3 группы, не выплачена доплата к заработной плате, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Атырауской области. Всего по акту надзора прокуратуры города Атырау защищены конституционные права 816 учителей, которым компенсированы денежные средства в размере 13 млн тенге.