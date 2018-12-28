Лифтёр, которого осудили после смерти 28-летней телеведущей, вышел на свободу спустя два месяца, сообщает телеканал КТК. Фото из архива "МГ" Изначально Жарылкасына Акжанова приговорили к 4 годам тюрьмы. Но после апелляции срок ему заменили на условный. В тюрьму Акжанова отправили за то, что он запустил неисправный лифт, где в итоге погибла женщина. В суде высшей инстанции учли состояние его здоровья: мужчина попал под арест после операции на сердце. Кроме того, Акжанов полностью погасил перед потерпевшими моральную компенсацию – это 2 миллиона тенге. Трагедия случилась 4 апреля в многоэтажке Актобе. Телеведущую Айзат Абдисамат буквально раздавило. Лифт поехал до того, как она вошла в кабину полностью. Подъемный механизм остановился не доехав до 2-го этажа. Все произошло на глазах 3-летней дочери Айзат Абдисамат – телеведущей областного телевидения. Она скончалась от сдавления грудной клетки и живота, разрыва внутренних органов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    