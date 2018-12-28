Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы ДЧС Атырауской области, пожар произошел в ночь на 28 декабря в селе Миялы Кызылкугинского района в частном жилом доме. - Огнем была охвачена территррия площадью 70 квадратных метров. На месте пожара был обнаружен труп 48-летнего мужчины. Предварительная причина возгорания устанавливается, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. На месте работали 11 человек личного состава пожарной части №10 Кызылкугинского района и 2 единицы спецтехники. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.