В ходе рейда сотрудники агентства посетили ряд государственных учреждений, встретились с руководителями и их подчиненными и провели профилактические беседы о том, что государственным служащим запрещается принимать при исполнении службы какие-либо подарки. – Перед государственными праздниками по инициативе антикоррупционного медиацентра и агентства по делам госслужбы мы проводим рейдовые мероприятия, чтобы государственные служащие от услугаполучателей или от сотрудников подведомственных организаций за выполнение своих функциональных обязанностей не получали подарки. Данное мероприятие мы проводим регулярно. Госслужащие области с пониманием относятся к этой проблеме. К сожалению, коррупционные проблемы есть. Летом этого года офицер воинской части за предоставление ежегодных отпусков просил у своего подчиненного очиститель воздуха, который стоил около двух тысяч тенге. За это офицер получил штраф в размере 1,5 млн тенге. Этим рейдом мы хотим призвать государственных служащих не принимать никакие подарки или денежные вознаграждения. К уголовной ответственности будет привлекаться и тот кто подарил подарок и тот, кто его получил, - отметил заместитель руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции ЗКО Аманкос ЖУБАНЫШ. Во время рейда сотрудники агентства посетили управление финансов, отдел финансов, городской отдел образования, департамент по охране общественного здоровья. Переговорив с руководителями госучреждений, сотрудники агентства проверили рабочие кабинеты и шкафы сотрудников на наличие подарков. – На сегодняшний день все руководители государственных учреждений ознакомлены с приказом отдела образования города Уральск. Фактов коррупционных деяний не зарегистрировано. С родителями школьников так же ведется работа, - рассказал руководитель отдела образования Асан Нарымбаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.