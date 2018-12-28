3 января 2019 года в Уральске, впервые в западном регионе, открывается многопрофильная клиника “Uniserv Medical Center” с оказанием полного спектра офтальмологических и стоматологических услуг. В “Uniserv Medical Center” оказываются офтальмологические услуги мирового уровня: - в регионе коррекция зрения с применением эксимерного лазера новейшей разработки; - полное обследование глаза, включая томографию, керато-топографию, аберрометрию и другие услуги с использованием уникального диагностического комплекса; - укрепление сетчатки и лечение вторичной катаракты комбинированным лазером; - лечение катаракты и глаукомы на хирургическом оборудовании высшего класса. При проведении операции предоставляется дневной стационар В “Uniserv Medical Center” для лечения наших пациентов привлекаются лучшие специалисты из ведущих клиник Казахстана и России, в том числе являющихся членами «Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов». Также в “Uniserv Medical Center” оказывается полный комплекс стоматологических услуг: - лечение и удаление зубов любой сложности; - лечение дёсен; - лечение молочных зубов; - имплантация; - восстановление зубной кости; - коррекция зубов с использованием виниров; - профессиональная гигиена полости рта; а также рентген-диагностика, включая ортопантомограмму, 3д сьемку, ВНЧС, сьемку придаточных пазух, визиографию челюсти. Приём пациентов с 9 до 18 часов с понедельника по субботу. Наш адрес: г. Уральск, ул. Шолохова, 36,"Uniserv Medical Center", ост."Айгуль", проезд маршрутами 6, 37, 45. Запись по телефонам: 9З 33 39; +7777075 3339. Лицензия №01681DL от 30.11.2018г. выдана Управлением здравоохранения ЗКО Новости Компаний.