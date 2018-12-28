Сотрудники местной полицейской службы и коммунальных предприятий начали применять радикальные методы борьбы со снежными заносами. Машины эвакуируют с дорог, на которых производятся снегоочистительные работы. Даже правильно припаркованный транспорт может отправиться на штрафстоянку.

За двое суток в регионе выпала полумесячная норма осадков. Снежные сугробы мешают проезду автотранспорта. Пассажирским автобусам приходится останавливаться на проезжей части. Все это создает аварийную обстановку.

- С начала зимнего сезона на штрафстоянку по улице Чкалова отправили порядка 30 единиц автотранспорта. При наличии знака о запрете стоянки водители привлекаются к ответственности по статье 601 КоАП РК. Штраф составляет 3 МРП, - отметил начальник отдела административной полиции управления полиции г. Уральска Тимур Майранов.

Коммунальщики отмечают, что на борьбу со снежными заносами вышли порядка 300 сотрудников предприятия. Им помогают 100 единиц спецтехники.

- Мы в первую очередь убираем путепроводы и магистральные улицы. Спецтехника не может убрать обочины дорог, если там припаркованы машины. Просим автолюбителей понять важность нашей работы. От этого зависит безопасность движения, - заявил заместитель директора ТОО «Жайык Таза Кала» Куат Ерсаин.

В отделе ЖКХ и жилищной инспекции отметили, что полицейские будут и дальше помогать дорожникам в очистке улиц от снега.

Руслан АЛИМОВ

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.