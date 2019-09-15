пос. Деркул 15 сентября с 09:00 по 14:00 СК «Орал» ул.Даля, 7/3 2. Желаевский сел. округ 17 сентября с 16:00 по 19:00 Центр внешкольной работы ул. Агрегатная, 15/1 3. пос. Круглоозерный 18 сентября с 16:00 по 19:00 СОШ Круглоозерный ул. Астана, 82 4. г. Уральск 19 сентября с 16:00 по 20:00 Дом культуры молодежи ул. Карбышева, 60 5. г. Уральск 20 сентября с 16:00 по 20:00 Молодежный творческий центр ул. Гагарина, 105/3.

14 сентября аким Уральска Абат Шыныбеков провел "Открытый акимат" в СОШ №10 в Зачаганске. - Вот сегодня узнали о встрече с акимом и пришли сюда. У нас главный вопрос - это ремонт дорог. Жангир хана и Азербайджанскую отремонтировали, а вот второстепенные улицы остались. К примеру наша улица Зеленая. Весной и осенью пока на асфальтированной дороги доберешься весь грязью измазюкаешься, - говорит жительница Зачаганска. По словам Абата Шыныбекова, людей, пришедших на встречу в основном интересовали вопросы благоустройства. - Это ремонт дорог, строительство парков и скверов, освещение и конечно, запах с полигона ТБО, - рассказал аким. - Также жителей Зачаганска волнует вопрос изношенности автобусов для учеников СОШ №10. Все вопросы, жалобы и предложения выслушаны, записаны и будут решаться. Стоит отметить, что в течение следующих дней градоначальник проведет прием граждан в других микрорайонах Уральска.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.