Со слов акима города Уральск Мурата МУКАЕВА, на сегодняшний день коммунальное предприятие ТОО «Жайык таза кала» готово к зиме на сто процентов. -У предприятия имеется 105 единиц различной спецтехники. Нужно отметить, что в прошлом году мы приобрели современную спецтехнику для уборки снега, которая называется «Арктик». Такая снегоуборочная машина есть не во всех городах нашей республики. Ее отличительная особенность в том, что с помощью нее один «КамАЗ» заполняется снегом всего за одну минуту. Благодаря этой техники, скорость уборки снега в прошлом году увеличилась в разы. Тому подтверждение количество убранного снега в зимний период 2016 года - 520 тысяч тонн. Это почти на 70 процентов больше, чем в 2015 году. Также в организации имеется три "Лунохода", 27 единиц снегоуборочной техники. В зимнее время будет привлечена дополнительная техника для вывоза и уборки снега. В организации работают 350 человек, это водители, грейдеристы и другие работники. В зимний период количество работников будет доходить до 800 человек. Также можно отметить, что в прошлом году в паводковое время особых проблем в городе не было. Я считаю, что это связано с хорошей организацией работы ТОО «Жайык таза кала». Всю зиму снег вовремя убирался, - рассказал Мурат МУКАЕВ. Также градоначальник пояснил, что пиобретение дополнительной техники в ТОО «Жайык таза кала» не требуется. -Для проведения необходимых работ, предприятие полностью укомплектовано техникой, - отметил аким города Уральск. Как рассказал директор ТОО «Жайык таза кала» Болат АМИРГАЛИЕВ, их предприятие к зиме полностью подготовлено. -К зимнему периоду мы готовы. Запасы горючего на зиму у нас есть. По поставке газа договора заключены. Горюче-смазочными материалами полностью обеспечены. Что касается инертных материалов, то 15 тысяч тонн песко-соляной смеси уже заготовлено, в прошлом году использовали где-то 12 тысяч тонн. В этом году решили на три тонны больше подготовить смеси, - заключил Болат АМИРГАЛИЕВ.