В местных судах Атырауской области произошли кадровые изменения, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Указом Президента Республики Казахстан от 20 октября 2017 года председателем суда №2 города Атырау назначен Мейрамбек НАГАШЫБАЕВ, ранее занимавший должность судьи Западно – Казахстанского областного суда. Ранее возглавлявшая суд Айгуль ТАШЕНОВА назначена председателем специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области. Также судьей специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области назначен Данияр САРИЕВ с освобождением от должности председателя Актюбинского городского суда. Вновь назначенных судей в торжественной обстановке коллективу представил председатель Атырауского областного суда Маргулан БЕКТУРГАНОВ.
Мейрамбек НАГАШЫБАЕВ трудовой путь начал юристом в тресте по жилищному хозяйству города Алматы, после работал судебным исполнителем в Ауезовском районном судебном участке города Алматы. С 2003 по 2007 годы был судьей Уральского городского, Шынгырлауского районного судов. 2007 году был назначен судьей Западно-Казахстанского областного суда, после в этом же суде занимал должность председателя судебной коллегии. Айгуль ТАШЕНОВА работала адвокатом Гурьевской областной коллегии адвокатов, судьей Балыкшинского районного суда Атырауской области. Занимала руководящие должности в департаменте по организации деятельности судов Министерства юстиции РК, была судьей и председателем районного суда №2 города Астаны, председателем коллегий в Атырауском областном суде. Данияр САРИЕВ трудовой путь начал главным специалистом Администратора судов по Атырауской области, занимал ответственные должности в Департаментах по развитию языков, юстиции, Департаменте Верховного Суда Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан. В 2009 году назначен на должность судьи Атырауского городского суда. С 2014 по 2017 годы был председателем Актюбинского городского суда. Ерлан ОМАРОВ