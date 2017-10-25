Иллюстративное фото с сайта amitel.kz По данным сайта market.kz на первом месте рейтинга самых высооплачиваемых вакансий стоит менеджер интернет-магазина, которому работодатель обещает заработок в размере 1 миллиона тенге. На втором месте по величине зарплаты стоят таксисты, им руководство обещает платить до 600 тысяч в месяц, на третьей строчке рейтинга расположились массажистки и девушки приятной внешности с заработной платой от 350 до 500 тысяч в месяц. Кроме того, экономисту с опытом работы готовы платить 250 тысяч тенге в месяц, столько же будет получать и женщина с опытом руководства людьми. Бухгалтеру и руководителю отдела продаж рекламы обещают зарплату в 200 тысяч. У бетонщика-арматурщика зарплата будет составлять 180 тысяч тенге. Работа для военных запаса в городе Атырау даст возможность зарабатывать 155 000 тенге в месяц, сборщик-монтажник пластиковых окон будет получать 100 тысяч тенге. По данным министерства национальной экономики РК за второй квартал 2017 года в региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Мангистауской области – 253,9 тысячи тенге, что в 1,7 раз превышает среднереспубликанский показатель. В Жамбылской области ее величина составила 103,1 тысячи тенге, что на 31,3% ниже среднего уровня по стране.Скриншот с сайта market.kz