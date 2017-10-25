Иллюстративное фото с сайта gorodkirov.ru Как сообщается, в результате принятия постановления правительства РК знак "Шипы" устанавливается на автомобиль по желанию водителя. - В соответствии с последними изменениями, внесенными в правила дорожного движения постановлением правительства Республики Казахстан № 667, опознавательные знаки "Шипы" устанавливаются на транспортное средство по желанию водителя, - говорится в ответе на официальный запрос корреспондента. Напомним, в ноябре 2016 года водителей Астаны охватила "Ш"-лихорадка". Требование КАП МВД РК по установке знака "Ш" на стекло авто с шипованными шинами вызвало ажиотаж среди автовладельцев. Позже стало известно, что за отсутствие знака "Шипы" на автомобилях с шипованной резиной водителей штрафовать не будут.