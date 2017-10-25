В областном управлении здравоохранения отметили, что новый статус медицинского учреждения поможет ему работать без убытков. Передать в доверительное управление до конца года планировали три объекта здравоохранения: консультативно-диагностический центр, поликлиники №4 и №7. Четвертая поликлиника уже начала свою работу в новом статусе. - Поликлиника передана в доверительное управление на семь лет без права приватизации. В 2015-2016 годах поликлиника приносила по 12 миллионов тенге убытков. С новым менеджментом можно покрыть убытки и получить прибыль, - заявил руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ. В поликлинике говорят, что люди по-прежнему будут получать бесплатный объем гарантированной медицинской помощи. Но жители города относятся к нововведениям с опаской. - Ходят слухи, что поликлинику закроют, а нас переведут в другие медучреждения. Ничего хорошего от передачи поликлиники частникам не ждем, - говорит пенсионерка Антонида ДОНСКОВА. До 2020 года более ста поликлиник в Казахстане будут переданы в доверительное управление.