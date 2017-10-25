Фото из архива "МГ" Сегодня, 25 октября, в областном суде под председательством судьи Акана ЖУМАГУЛОВА была рассмотрена апелляционная жалоба, поданная защитником и адвокатом осужденного Наурузова. Защита считает приговор Уральского городского суда слишком суровым и даже незаконным. - Самат НАУРУЗОВ изначально говорил, что признает свою вину, однако то, что он задавал вопросы на суде и в ходе следствия суд решил, что это означает обратное и подсудимый искал себе оправдание. Также суд не принял во внимание тот факт, что НАУРУЗОВ сам вызвал полицию и рассказал, что сбил двух женщин, - сообщила адвокат осужденного Газизова. Кроме того, защита не согласны и с размером материального и морального вреда. - Я просмотрела много уголовных дел и ни по одному из них осужденным по статье 345 УК РК не было назначено возмещение ущерба более 3 миллионов тенге. А моему подзащитному суд удовлетворил иск на 10 миллионов тенге. Я считаю приговор суда первой инстанции незаконным и необоснованным, - заявила адвокат. В свою очередь представитель потерпевшей стороны подал возражение на апелляционную жалобу осужденного. - Приговор суда первой инстанции мы считаем обоснованным и правильным. Наурузов сбил насмерть мать четверых детей, которым никогда и никто не заменить родного человека. Поэтому считаю, что и сумма морального вреда хоть и несоразмерна с утратой мамы, но прошу оставить все без изменения, - заключила адвокат потерпевших Ишмуратова. - Суд выслушав мнения всех сторон решил оставить приговор первой инстанции без изменения, - зачитал судья Жумагулов.