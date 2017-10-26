Как рассказал руководитель ТОО "Жайык таза кала" Болат АМИРГАЛИЕВ, снег начался в 12 часов ночи и в 7.00 усилился. - Город сейчас чистят 65 единиц техники и 300 рабочих. Мы уже почистили все магистральные улицы и дороги, где ходит общественный транспорт. Заторов нигде не было. Снег начал идти в 00.00 и мы сразу вышли его убирать. В 7.00 он вновь пошел сильный снег и сейчас техника после пересменки пойдет убирать улицы уже повторно, - заявил Болат АМИРГАЛИЕВ. В РГП "Казгидромет" сообщили, что 27 октября в Уральске пройдет дождь и температура воздуха составит +10..+12 градусов. Стоит отметить, что в 2016 году первый снег выпал в Уральске 31 октября. Тогда синоптики отметили, что за сутки выпала месячная норма осадков.