Иллюстративное фото из архива "МГ" Профилактический рейд был организован поздним вечером 25 октября в разных частях города. Полицейские останавливали машины, на которых незаконно были установлены ксеноновые фары, в отношении владельцев таких авто были заполнены административные протоколы. - Всего за один вечер было выписано 12 административных протоколов на общую сумму 408 тысяч тенге. Согласно КоАП, сумма штрафа за подобное нарушение доходит до 35 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Отметим, что запрет на использование ксеноновых фар в Республике Казахстан вступил в законную силу с 15 октября 2010 года. За запрет газоразрядных источников света владельцам грозит не только штраф в размере 15 МРП, но и запрет на эксплуатацию автомобиля. Сотрудники полиции имеют право снять номер с авто нарушителя и потребовать заменить самовольно установленные ксеноновые фары на обычные.