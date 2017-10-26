Фото из социальной сети Instagram Как стало известно, перестрелка произошла вечером в районе "Нуржанар". Полицейские данный факт подтвердили, однако комментировать произошедшее отказались. Между тем, в социальных сетях появилась ориентировка, где говорится, что за совершение огнестрельного ранения в отношении Шубина В.А., имевшее место 25.10.2017 возле завода "Нуржанар" по ул. Полевая, разыскивается Гапонов А.И. - Передвигается на машине "Лада Приора" серебристого цвета, хэтчбэк с российскими номерами, рядом 3-4 лиц азиатской внешности, на лице имеется борода, возможно вооружены, - говорится в ориентировке. Другие подробности выясняются.