Иллюстративное фото с сайта takizhivem.kz Согласно нормативным документам котельных, подача горячей воды для отопления осуществляется под давлением 5 кг, а обратно она должна возвращаться под давлением 2,5 кг. Однако из-за того, что некоторые жители микрорайона Балыкшы используют горячую воду из отопительных батарей, вода в котельную возвращается под давлением 1 кг. Настоящий процесс – зачастую приводит к тому, что квартиры не оснащаются теплом на должном уровне. - В связи с этим сообщаем, что в период отопительного сезона для полноценной передачи тепловой энергии, а также воспрепятствованию использования в быту горячей воды из отопительных батарей в тепловые сети будет добавляться реагент «Уранин А». Реагент«Уранин А» используется не только в энергетике, но и в медицине и не наносит вреда здоровью. Предупреждаем, что реагент не смывается в случае попадания на кожу или одежду, - сообщили в ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов». Отметим, что согласно постановлению акимата города Атырау №1832 от 14 сентября 2017 года, ИП «Куспанова» прекратил свои полномочия по обслуживанию центральным отоплением многоэтажных жилых домов в микрорайоне Балыкшы, в связи с этим обслуживанием будет заниматься ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов», учредителем которого является акимат города Атырау.