25 октября в 16.25 мужчина из хулиганских побуждений произвел выстрел в местного жителя по улице Полевая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в ДВД ЗКО, перестрелка между мужчинами произошла из хулиганских побуждений. - После произошедшего 43-летний мужчина был доставлен в областную клиническую больницу с диагнозом огнестрельное ранение грудной клетки слева, не проникающее. После осмотра врача он был отпущен домой, - сообщили в ДВД ЗКО. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК -"Хулиганство". Назначен ряд экспертиз, ведется расследование. Напомним, перестрелка между мужчинами произошла в районе завода "Нуржанар" 25 октября. Буквально на следующий день в социальных сетях появилась ориентировка, где говорится, что за совершение огнестрельного ранения в отношении Шубина В.А., имевшее место 25.10.2017 возле завода "Нуржанар" по ул. Полевая, разыскивается Гапонов А.И.  