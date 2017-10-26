В рамках визитазаместитель Председателя Агентства совместно с членами специальной мониторинговой группы и представителями общественности посетил акимат г.Уральска, где ознакомился с основными показателями работы и результатами реализации проекта «Доступный акимат», который действует с июня месяца текущего года. А.Шпекбаев отметил, что теперь население не будет бегать по кабинетам и данный проект должен кардинально изменить организацию работы. В завершении он высказал свои рекомендации по улучшению работы проекта «Доступный акимат». В рамках визита А.Шпекбаев провел выездную встречу в Теректинском, Зеленовском и Таскалинском районах области, где проинспектированы ряд организаций, оказывающих наиболее востребованные услуги населению и бизнесу в сфере занятости и социальных программ, Центр обслуживания населения, миграционную службу и районную больницу. В ходе выездной встречи, А.Шпекбаев побеседовал с жителями районово качестве предоставляемых государственных услуг и порекомендовал госорганам для избежания излишней напряженности населения и обеспечения необходимых условий для граждан, необходимо оптимизировать и автоматизировать работу при оказании государственных услуг. По итогам рабочей поездки, заместитель Председателя Агентства провел встречу с активами данных районов и поручил местным акимамсоздать комфортные условия для граждан при получении государственных услуг в каждой сфере. Во время визита руководства Агентства в Западно-Казахстанскую область, жители районов обращались не только с просьбами, но и благодарностями. Они уверены, что благодаря таким встречами получению обратной связи решаются многие проблемы жителей регионов. В свою очередь, А.Шпекбаев призвал жителей районов проявлять активную гражданскую позицию при нарушении их законных прав при получении государственных услуг.