Градоначальник побывал во дворе дома №56 по ул. Маметовой, дома №133 по ул. Кердери, а также в Зачаганске и ознакомился с работой КСК "Жулдыз", на балансе которого 58 домов, КСК "Центр" (45 домов) и КСК "Зачаганск". Во дворе дома 133 по ул. Кердери градоначальник сделал замечание по поводу льда на прохожей части. - Здесь скользко, видно же. Вы взяли песко-соляную смесь? Вы знаете, что ее можно взять бесплатно на карьере? - задал вопрос аким города. На это председатель КСК "Центр" Татьяна Пьянзина ответила, что они уже взяли смесь. - Вчера был снегопад, но все уже почистили. Телега с песком стоит, сейчас начнем посыпать. Ежедневно дворники работают по 7 часов, в субботу 5 часов. Пока снег не вывозится, стараемся складывать на обочины, - пояснила Татьяна Пьянзина. Также Мурат Мукаев сделал замечание по поводу сосулек и снега, свисающих с крыш. Однако председатели КСК также заявили, что они наняли альпинистов, которые сбивают с крыш домов наледь. В свою очередь представители КСК пожаловались, что неудобство при чистке доставляют припаркованные вдоль подъездов автомобили. По их словам, даже развешанные на дверях подъездов объявления о предстоящей чистке дворов с просьбой не парковать в это время свои авто возле домов никак не действуют на автолюбителей. А это затрудняет работы. По словам Мурата Мукаева, в этом году снега выпало в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. - Все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Количество техники утроено. Если в прошлые годы у нас работало 30-40 самосвалов, то в этом году 90. Со всех частей города вывозим снег. Также стоит отметить по кооперативам собственников квартир, один-два раза в неделю мы проводим совещания по их работе. Мы мониторим. Город поделен на 20 участков, и все КСК мы контролируем. На сегодня ряд кооперативов работает ответственно. Они нанимают и даже приобретают технику, мы их обеспечиваем песко-соляной смесью. По тем КСК, которые не имеют техники, мы привлекаем (спецтехнику - прим. автора), также привлекаем альпинистов, чтобы сбивали сосульки. Работу мы продолжим, потому что впереди у нас, где-то через 10 дней, по прогнозу потепление, возможен дождь со снегом, - сообщил Мурат Мукаев. Градоначальник также рассказал, что контроль над работой КСК продолжится, так как необходимо создать для горожан безопасные условия. - Главное - это безопасность наших граждан. Мы должны для этого работать, - заключил аким.