Памятник казахским биям был установлен перед центральным входом в здание областного суда. Поучаствовать в торжестве прибыли первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов, председатель Атырауского областного суда Маргулан Бектурганов и председатель Федерации профсоюзов Казахстана Бакытжан Абдирайым, а также представители интеллигенции и поэты. Во время выступления Серик Шапкенов отметил, что открытие памятника – большое событие в общественной и культурной жизни нефтяного региона. - Проект был реализован в рамках программной статьи главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». Народ Казахстана чтит память своих славных биев - Толе, Казыбека и Айтеке, которые в самый драматичный период истории сыграли решающую роль в объединении казахов, сплотили их на борьбу за свободу и независимость страны. Это и есть преемственность поколений, это и есть продолжение традиций. Памятник не случайно установлен возле здания областного суда, он является символом мудрости, справедливости и чести казахского народа, - сообщил Серик Шапкенов. После торжественной части состоялась церемония возложения цветов. Отметим, что монумент высотой около четырех метров выполнен из бронзы и располагается на мраморном постаменте. Автор памятника — известный казахстанский скульптор Бахытбек Мухаметжанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.