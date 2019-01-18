Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 17 января в полицию обратилась жительница города Уральск и сообщила, что неизвестные лица выгрузили шкуры КРС прямо на территории дачного общества "Орбита". – На место происшествия выехали участковые инспекторы полиции Абайского отдела полиции. Сотрудники полиции с помощью камер видеонаблюдения установили транспортное средство, на котором была произведена выгрузка шкур КРС и в последующем был установлен водитель, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Выяснилось, что 13 января 2019 года в полночь 19-летний житель города Уральск на автомашине «Камаз-5511» выгрузил шкуры от КРС весом примерно 5-6 тонн, после чего уехал. – В настоящее время мужчина привлечен к административной ответственности по статье 505 КоАП РК "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов". Стоит отметить, что за 2018 год по области сотрудниками полиции ЗКО было выявлено около четырех тысяч правонарушений по аналогичной статье. С помощью камер видеонаблюдения пресечено более 16 тысяч административных правонарушений, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.