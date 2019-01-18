Фото с сайта Nur.kz 17 января в Туркестане с участием первого заместителя премьер-министра Аскара Мамина состоялось совещание по развитию города состоялось совещание по развитию города. В работе совещания также приняли участие глава региона Жансеит Туймебаев, заместители акимов других регионов, представители нацкомпаний, руководители областных управлений и инвесторы. На совещании аким Туркестанской области проинформировал о ходе исполнения поручений главы государства, направленных на развитие областного центра. «В настоящее время в Туркестане реализуются крупные проекты по развитию областного центра. В их числе - и строительство 88 домов. За счет средств «СПК «Туркестан» и частных инвестиций начинается строительство жилых комплексов на 2 724 квартиры, общей площадью 200 тыс. кв. метров. Кроме того, в областном центре появится площадь «Астана», заказчиком данного объекта выступил акимат Астаны. Строительство площади начнется в марте этого года и завершится в декабре 2020 года. Более того, по заказу АО «ФНБ «Самрук-Казына» в духовно-культурной зоне священного города началось строительство здания музея Ходжа Ахмеда Яссауи. Помимо этого, выделен земельный участок площадью 905,3 га для строительства аэропорта», - подчеркнул Туймебаев. Наряду с этим, представители глав других областей и городов проинформировали о ходе подготовки к строительству порученных им объектов. К примеру, представители акимата Алматинской области сообщили о начале строительства здания «Дворца молодежи», а Актюбинская область намерена построить досуговые объекты на территории заповедника-музея «Азрет Султан». Атырауская область возведет культурно-исторический музей под открытым небом, а ВКО планирует построить музыкальный фонтан. Акимат Северо-Казахстанской области возведет областную спортивную школу олимпийского резерва. Жамбылская область построит на территории заповедника-музея «Азрет Султан» культурно-исторический центр. Подарком от нашей области станет строительство в Туркестанской области Центра историко-святых мест. Кроме того, акимат Костанайской области построит здание областной Ассамблеи народов Казахстана, Кызылординской области - восточной бани, а Мангистауской области – амфитеатра. К довершению всего, акимат города Астаны построит площадь «Астана», Алматы - здание «Медиа-центра», а Шымкента - областной научно-универсальной библиотеки. Подводя итоги совещания, первый вице-премьер поручил обеспечить своевременное исполнение задач, поставленных главой государства.