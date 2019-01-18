Лифтовое оборудование было приобретено и установлено в рамках государственной программы термомодернизации домов. Вместимость турецких лифтов составляет 4 человека, общая грузоподъемность - 400 кг. При бережном использовании новые подъемники прослужат до 25 лет. - На новых лифтах действует карточная система проезда. Стоимость одной поездки - 8 тенге. Пополнять счет карты жители этих домов могут в КСК "Энергетик", - рассказал начальник отдела по термомодернизации ТОО "КОЖД" Айдын Тореханов. Обслуживать новые лифты будет ТОО "КарЭлектропромЛифт". По словам представителей компании, в случае поломки лифтов все необходимые запчасти имеются в Атырау, простаивать подъемники в ожидании ремонта долго не будут. - Как правило, лифты ломают сами жильцы - это происходит в основном из-за перегруза - садятся по 5-6 человек сразу, либо во время ремонта люди перевозят тяжелые стройматериалы и мебель. Поэтому мы призываем жильцов эксплуатировать лифты по всем установленным требованиям, - рассказал директор ТОО "КарЭлектропромЛифт" Медет Садыков. Отметим, в домах по ул.Б.Момышулы, 15, 17 и 19 новые лифты заработали впервые за 20 лет. В настоящее время в Атырау имеется 114 домов, где вместе с тремя новыми работает 301 лифтоподъемник. В ближайшее время также по программе термомодернизации в городе планируется сдать в эксплуатацию еще три лифта в домах по ул.Сатпаева.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ