Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". К лишению свободы были приговорены две женщины. Обе они были осуждены за убийство. В 2017 году уголовным судом было рассмотрено одно дело в отношении женщины, которая была осуждена также за убийство. В отношении несовершеннолетних было рассмотрено одно дело. Обвиняемый был оправдан, - сообщил Бакыт Ермаханов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 17 января, в специализированном межрайонном уголовном суде состоялся брифинг по итогам работы суда за 2018 год. По словам судьи Бакыта Ермаханова, за 12 месяцев 2018 года в суд поступило 38 уголовных дела на 54 человека. Тогда как в 2017 году в суд поступило 36 уголовных дел на 61 человека. – Таким образом, за 12 месяцев 2018 года в производстве суда находилось 40 уголовных дел на 61 человека. Из находившихся в производстве окончено 35 уголовных дел на 44 человека. Два дела были соединены в одно производство. По 33 делам в отношении 42 человек вынесены обвинительные приговоры. К лишению свободы осуждены 40 лиц, к ограничению свободы 2 человека. Один человек был оправдан. В отношении одного человека была применена принудительная мера медицинского характера, - рассказал Бакыт Ермаханов. Кроме этого, в 2018 году было рассмотрено одно дело с участием присяжных заседателей, тогда как в 2017 году таких дел было три. Как рассказал судья, в отношении женщин в 2018 году было рассмотрено три дела. – Одна женщина была приговорена к ограничению свободы, так как её действия были переквалифицированы со статьи 99 УК РК "Убийство" на статью 102 УК РК "Стоит отметить, что по преступлениям, связанным с половой неприкосновенностью несовершеннолетних и малолетних, в 2018 году было рассмотрено два дела, а в 2017 году таких дел было 11. Одно уголовное дело было рассмотрено по преступлениям с незаконным оборотом наркотических средств. За разбойное нападение были осуждены пять человек, а за незаконную охоту были осуждены пять человек, а один человек был приговорен к ограничению свободы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.