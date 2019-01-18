Фото с сайта www.alternativakz.com Кассационная инстанция Верховного суда рассмотрит ходатайство приговорённого к пожизненному лишению свободы Владислава Челаха, сообщили в пресс-службе Верховного суда Казахстана. "Осуждённый к пожизненному лишению свободы Владислав Челах обратился с ходатайством о рассмотрении его дела в кассационной инстанции Верховного суда. В соответствии с законом Верховный суд обязан рассмотреть ходатайство Челаха сразу на заседании кассации высшей судебной инстанции", – сообщили в пресс-службе суда. Читайте также: Казахстанское бюро по правам человека обратилось в Генпрокуратуру РК по делу Челаха Предварительное единоличное изучение обоснованности ходатайства для рассмотрения в кассации судьёй не проводится. Эта норма заложена в законе для лиц, приговорённых к пожизненному лишению свободы или смертной казни, пояснили в пресс-службе Верховного суда. "Заседание кассационной инстанции назначено на 22 января 2019 года", – сообщили в Верховном суде. В мае 2012 года на посту "Арканкерген" в Алматинской области были обнаружены убитыми 14 пограничников и местный егерь. Через несколько дней был обнаружен последний, 15-й пограничник "Арканкергена" Владислав Челах, который сознался в массовом убийстве. По версии следствия, Владислав Челах сначала расстрелял сослуживцев, а затем дотла сжёг казарму. Владислав Челах в декабре 2012 года был признан виновным в совершении тяжкого преступления и приговорён к пожизненному лишению свободы. Апелляционная и кассационная коллегии военного суда Казахстана оставили приговор первой инстанции без изменения. Осуждённый обратился к президенту Казахстана с прошением о помиловании. 4 февраля 2014 года надзорная коллегия Верховного суда РК также оставила приговор в силе. 2 февраля 2015 года комитет ООН по правам человека принял к рассмотрению жалобу Владислава Челаха. 7 ноября 2017 года жалоба была рассмотрена в комитете и удовлетворена. Было признано, что Казахстан нарушил статью 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, тем самым лишил Владислава Челаха права на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство.