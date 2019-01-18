Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам спикера, данное направление реализуется в рамках объявленного Главой государства Года молодежи и призвано обеспечить жилплощадью сотни молодых актюбинцев. «Одним из актуальных проблем для представителей молодежи остается отсутствие собственного жилья. В связи с чем по поручению акима области Бердыбека Сапарбаева, акимат г. Актобе и управление по вопросам молодежной политики совместно с АОФ "Жилстройсбербанк Казахстана" приступили к реализации направления по обеспечению жильем молодежи и молодых семей», - рассказал Нурлан Кунтуов. Принять участие в уникальной программе могут жители области до 29 лет. Они могут претендовать на однокомнатные квартиры площадью 40-50 кв.м., при этом первоначальный взнос за жилплощадь в среднем составит 350 тыс. тенге, а ежемесячный платеж - 35 тысяч тенге.