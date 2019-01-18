Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, с 17 по 19 января 2019 года на территории ЗКО проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». – Целью ОПМ является повышения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на автомобильных дорогах, а также совершенствования контроля на линии. Так, 17 января на стационарном посту «Рубеж-Орал» был задержан водитель автомашины «Газель», который двигался сообщением Воронеж-Шымкент. При остановке у него были выявлены нарушения административного законодательства РК. Водитель автомобиля был привлечен к административной ответственности сразу по 3 статьям КоАП, а именно по части 2 статьи 572 "Нарушение режима труда и отдыха водителей при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров, багажа или грузов", по части 3 статьи 593 "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения", по части 10 статьи 590 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Как выяснилось, водитель перевозил граждан Республики Узбекистана. Нарушений миграционного законодательства не выявлено. Стоит отметить, что с начала 2019 года на территории области было зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий. В 2018 году с участием общественного транспорта было зарегистрировано 11 ДТП, в которых семь человек погибли и 15 человек получили различные травмы. Шесть ДТП произошли по вине водителя общественного транспорта, где три человека погибли, шесть получили различные травмы. Нужно отметить, что на территории ЗКО с 16 по 20 января 2019 года проводится республиканское ОПМ «Мигрант», направленное на выявление нарушении миграционного законодательства РК.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.