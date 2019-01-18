Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, утром 16 января 40-летний житель Сарыкольского сельского округа Жангалиского района вышел в поисках скота и не вернулся. – 17 января сотрудники ДЧС совместно с работниками акимата и с сотрудниками местного РОВД приступили к розыску. В поисковых работах также приняли участие 13 жителей села. Вечером 17 января пропавший мужчина был найден в целости и сохранности, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что с начала 2019 года сотрудники ДЧС ЗКО совместно с работниками местных акиматов эвакуировали 146 машин. 174 человека были спасены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.