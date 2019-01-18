Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы департамента полиции ЗКО, 14 января в областную многопрофильную больницу из района была доставлена девочка. - Женщина 1985 года рождения нанесла телесные повреждения ребенку 2016 года рождения. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении заведомо несовершеннолетнего", - сообщили в полиции. Между тем, в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что состояние ребенка оценивается как тяжелое, стабильное. - Получает консервативное лечение, с улучшением. Находится в отделении нейрохирургии, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения по ЗКО Айнагуль Сакпусунова. Другие подробности произошедшего выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.