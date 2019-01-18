Фото с сайта Informburo.kz Перед обращением в банк за ипотекой нужно погасить все свои потребительские кредиты, в том числе по кредитным картам, которые есть в других банках. Об этом на пресс-конференции в Правительстве сказала председатель правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимова. "Очень большой проблемой является наличие потребительских кредитов у малообеспеченных слоёв населения. Есть статистика Первого кредитного бюро: около шести млн человек имеют потребительские кредиты без залогов. Это кредиты на айфоны, бытовую технику и так далее. Этим людям, чтобы принять участие в различных ипотечных программах, необходимо погасить эту задолженность", – сказала она. Расчёт платёжеспособности потенциального кредитора производится на основании среднего дохода семьи, который делится на каждого её члена. Таким образом выводится доход на одного человека. "По нормативам всех банков после выплаты ипотеки 50% дохода должно оставаться, чтобы граждане могли проживать, водить детей в школу, одевать их и питаться", – отметила Ляззат Ибрагимова. По её словам, самая лояльная оценка платёжеспособности клиента именно в ЖССБ. "Мы знаем, что для той категории, которую мы обслуживаем, это первое жильё, и за него они всегда будут платить. Поэтому когда мы отнимаем суммы расходов, то берём самые минимальные суммы, которые возможны. Каждый год госпремия в ЖССБ возрастает. В этом году госпремии ожидают больше 300 000 человек, она составит больше 96 000. По закону госпремию начисляют в размере 200 МРП. И уже в 2019 году впервые госпремия перешагивает 100 тысяч тенге. Она будет 101 тысяча тенге по результатам 2019 года", – отметила глава банка. За три года по программе "Нурлы жер" казахстанцы приобрели квартиры на сумму почти 100 млрд тенге. "Самым рекордным, конечно, был 2018 год – 8 659 квартир по Казахстану получили наши вкладчики и очередники. Сейчас у нас в портфеле более 1 млн 200 открытых депозитов, в которых более 150 000 вкладчиков ещё являются очередниками местных исполнительных органов", – сказала Ляззат Ибрагимова. Средний возраст вкладчика ЖССБ, по её словам, 36 лет. "150 000 открыто детских депозитов, от нуля до 18 лет. То есть те люди, которые воспользовались программой ЖССБ, понимают преимущество и начинают копить с рождения ребёнка. Каждый третий вкладчик в возрасте от 18 до 29 лет. Поэтому, конечно, для нас молодёжь – это приоритетная группа", – добавила она. В 2019 году в рамках "Нурлы жер" планируют сдать в эксплуатацию 14 000 квартир. "Началось активное строительство индивидуальных жилых домов, которые также строятся в рамках "Нурлы жер". Есть опыт Костаная и других регионов. Мы ожидаем около 1000 частных домов, которые будут построены и реализованы вкладчиками ЖССБ", – добавила она.