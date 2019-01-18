Часто мы даже не задумываемся, над полезными свойствами продуктов, которые ежедневно встречаются нам в магазинах Например, обычные финики. Сейчас этот фрукт можно встретить на каждом углу. Сегодня существуют 450 сортов этого лакомства. А вы знаете про их полезное влияние на нас? Финик лидер по содержанию органических веществ, углеводов, микроэлементов и витаминов. Задолго до нас эта сладость прославилась своими удивительными свойствами. Является эликсиром долголетия. Благотворно влияет на рост волос и ногтей, улучшает состояние кожи, понижает давление, уменьшает воспалительные процессы, облегчают симптомы ПМС, снижает риск инсульта, хорошо влияет на качество семенной плазмы. Специалисты советуют мужчинам лакомиться финиками с орехами и медом. Все это из-за богатого витаминного состава.По результатам исследований, эти сушеные вкусняшки благотворно влияют на мозг,стимулируют работу сердца, помогают прийти в себя после тяжелой болезни. Врачи очень советуют кушать финики во время беременности и кормлением грудью. Плоды ускоряют выработку молока. Также, с этим плодом не надо считать каждую калорию, замените им любую сладость. Сахар содержащийся в них безопасен для фигуры - это фруктоза и глюкоза. Финик –вкусен и питателен. Помогает справиться с чувством голода, даря организму много полезных веществ. С осторожностью употреблять продукт следует при диабете, нарушениях желудочно-кишечного тракта и некоторых патологиях мочевыводящих путей. В общем у данного фрукта больше плюсов, чем минусов. Соблюдайте меру и не переедайте. В день взрослому человеку достаточно 7-8 штук. Ребёнку - 1-3 штук в день, если съесть больше, возможен запор, из-за особенностей структуры волокон.