Сколько раз вы проходили мимо пластмассовых ящиков около магазинов или просто видели их валяющимися на улице? Наверняка, даже представить себе не могли, насколько полезна, может быть эта бесхозная вещь? Они лёгкие и при этом прочные, поэтому с их помощью и вашей фантазией можно придумать многофункциональную мебель для дома или дачи. В любом продуктовом магазине после продажи овощей или фруктов остается это тара. Каждый садовод и не только представит сразу это.Кто то придумал еще вот такое украшение своего участка.И скажет и что тут еще придумать можно?!А мы хотим предложить более современное использование недооцененного строительного материала. Как говорится «Все гениальное – просто!» «Очумелые ручки» в помощь… И удивительные находки для интерьера порадуют вас.Чтобы сделать практичный короб-пуфик, понадобится клей, толстая верёвка, доска с поролоновой прокладкой и материал для обивки.Всего лишь 8 ящиков и фанера подарят вам этоОни способны вместить много вещей и для них найдётся применение как на даче, так и в детской.Из скрепленных между собой ящиков очень легко придумать вместительную гардеробную.Для любителей погребов тоже найдется вариантСовременно, просторно и практично выглядит «стенка» из ящиков одного цвета. Такой же интересной "преградой" можно разграничить пространство в комнатеИ ребенка будет не оторвать. А вот и трон для принцессыА возможно сделать весь интерьер такой практичный, с уймой полезного места. в едином стиле и совсем не дорогоПоследний штрих -