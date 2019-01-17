По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха составит -10 градусов, ночью -18 градусов. В Атырау днем ожидается 6 градусов мороза, ночью -9. В Актау ожидается снег с дождем, днем температура воздуха составит 3 градуса тепла, ночью 2 градуса мороза. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем до 5 градусов мороза, ночью до -10.