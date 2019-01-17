В основном подростки совершают кражи или грабежи, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЗКО Слуканым Кадралиева, суд имеет комплексную юрисдикцию и рассматривает гражданские, уголовные и административные дела. – Суд по делам несовершеннолетних рассматривает также уголовные дела в отношении совершеннолетних. По сравнению с 2017 годом, в 2018 году количество уголовных дел уменьшилось. Если в прошлом году поступило 44 дела, то в 2018 году - 30 дел. Все 30 дел были рассмотрены в срок. По 19 делам были вынесены обвинительные приговоры. Восемь дел были прекращены в связи с заключением медиации. Два дела были направлены по подсудности. Одно дело было возвращено прокурору в связи с розыском подсудимого, - отметила Слуканым Кадралиева. По словам председателя суда, в 2018 году было осуждено 29 человек, 13 из которых являются несовершеннолетними. – 11 несовершеннолетним было назначено наказание в виде ограничения свободы. Двоим был назначен условный срок, а к четверым несовершеннолетним были применены меры воспитательного характера. Кроме этого, Слуканым Кадралиева отметила, что владельцы малого и среднего бизнеса, которые допустили нахождение несовершеннолетнего в своих развлекательных заведениях с 22.00 до 06.00, будут привлечены к ответственности по статье 132 КоАП РК "Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время" и будут наказаны штрафом в размере от 15 до 30 МРП. В случае повтора таких фактов будет принято решение о приостановлении его деятельности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.