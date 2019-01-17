Как рассказала председатель

Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время

Иллюстративное фото из архива "МГ"специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЗКО Слуканым Кадралиева, суд имеет комплексную юрисдикцию и рассматривает гражданские, уголовные и административные дела. – Суд по делам несовершеннолетних рассматривает также уголовные дела в отношении совершеннолетних. По сравнению с 2017 годом, в 2018 году количество уголовных дел уменьшилось. Если в прошлом году поступило 44 дела, то в 2018 году - 30 дел. Все 30 дел были рассмотрены в срок. По 19 делам были вынесены обвинительные приговоры. Восемь дел были прекращены в связи с заключением медиации. Два дела были направлены по подсудности. Одно дело было возвращено прокурору в связи с розыском подсудимого, - отметила Слуканым Кадралиева. По словам председателя суда, в 2018 году было осуждено 29 человек, 13 из которых являются несовершеннолетними. – 11 несовершеннолетним было назначено наказание в виде ограничения свободы. Двоим был назначен условный срок, а к четверым несовершеннолетним были применены меры воспитательного характера. Кроме этого, Слуканым Кадралиева отметила, что владельцы малого и среднего бизнеса, которые допустили нахождение несовершеннолетнего в своих развлекательных заведениях с 22.00 до 06.00, будут привлечены к ответственности по статье 132 КоАП РК "" и будут наказаны штрафом в размере от 15 до 30 МРП. В случае повтора таких фактов будет принято решение о приостановлении его деятельности.