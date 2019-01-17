Напомним, в специализированном межрайонном уголовном суде судья Кайрат Чалкаров рассматривает дело шести казахстанцев, которые обвиняются по части 4 статьи 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения" и им грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Ранее подсудимые Кайрат Намазбаев и Тимур Калиев во время прений сторон заявили, что не согласны с выводами обвинения и просили суд оправдать их. На прениях сторон подсудимые заявили, что "идет передел рынков сбыта" и расследование в отношении них больше напоминает рейдерский захват.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 16 января в специализированном межрайонном уголовном суде шести подсудимым, которые обвиняются в незаконной транспортировке нефтепродуктов из России, было предоставлено последнее слово. Первым выступил Кайрат Намазбаев, которого следствие считает организатором. По словам подсудимого, ни в какой организованной преступной группе он и остальные обвиняемые не состояли. – 5 сентября 2017 года был произведен обыск в моей машине и в офисе. Но в момент задержания и обыска нам не сказали, что были задержаны пять машин с битумом. Все происходило сумбурно и беспорядочно. Все документы, оргтехника были изъяты без описи, понятых не было, зато были посторонние люди, которых я не знаю. Ключи от офиса были у сотрудников ДКНБ. Какие процедуры они проводили там в мое отсутствие - я не знаю. К пяти машинам, которые были задержаны, я отношения не имею. Нас обвиняют в реализации битумной продукции без документов. Однако нет ни одного свидетеля. Всех подсудимых я знаю, общались по работе. Но ни в какой преступной группе мы не состояли. Я не могу признаться в преступлениях и грехах, которых не совершал. Я не могу никого оклеветать. Психологическое давление со стороны следствия прекратилось только после моей жалобы в Генпрокуратуру, - рассказал Кайрат Намазбаев. Кроме этого, Кайрат Намазбаев заявил, что они оказались на скамье подсудимых, так как не пошли на поводу у следствия. – На нас и на свидетелей давили, угрожали, требовали признательных показаний. Все допросы во время следствия производились в ночное время. Но мы не взяли на себя вину. Придя в суд, мы все хотим найти справедливость, опору и защиту. Все наши показания в суде правдивы. Прокурор хочет, чтобы я провел в тюрьме 16 лет. Мы же живем в правовом государстве. У нас закон имеет высшую силу. Я считаю, что мой бизнес был уничтожен. То дело, которое я создавал с нуля, было парализовано. Я год не видел свою семью. У меня трое детей, младшую дочь (она родилась после ареста Намазбаева - прим. автора) я еще не видел. Ранее я не был судим. Ничего противозаконного я не делал. Хочу сказать спасибо моей семье за поддержку, адвокатам, которые пытаются меня спасти, подсудимым за то, что они не пошли в угоду следствию. Я надеюсь на справедливое и законное решение, - рассказал Кайрат Намазбаев. Второй подсудимый Тимур Калиев отметил, что его вина также не была доказана. – Я простой обычный парень, гражданин Республики Казахстан. У меня двое маленьких дочерей. За всю свою жизнь я никогда не нарушал закон. Даже штрафов у меня не было. Я не могу нести ответственность за то, чего не делал. Я занимался предпринимательством легально и честно. Доказательства моей вины в суде не прозвучали. Моя семья за это время получила достаточно горя. Я прошу вас вынести справедливое решение и оправдать меня, - заявил Тимур Калиев. Остальные подсудимые Айбек Балтурманов, Нурлан Кенженов, Жандос Каиырбаев и Бахытжан Жакатаев также заявили, что в транснациональной преступной группе они никогда не состояли и никаких противоправных действий не совершали и попросили суд оправдать их. Свой вердикт судья Кайрат Чалкаров огласит 28 января.