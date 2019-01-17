Фото с сайта Tengrinews.kz Вердикт огласил судья Кеншилик Абдельденов. - Признать виновным Армана Кудайбергенова и назначить ему лет 18 лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Признать виновным Нуралы Киясова и назначить ему 18 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности, - сказал судья. Реальный срок также получила третья подсудимая - Жанар Толыбаева. Ей назначили четыре года лишения свободы. На прениях прокурор запросил для Кудайбергенова и Киясова 20 лет лишения свободы, а для Толыбаевой - четыре года лишения свободы. Также сторона гособвинения просила суд взыскать с Кудайбергенова и Киясова по 30 месячных расчетных показателей (75 750 тенге), а с Толыбаевой 20 МРП (50 500 тенге) в пользу Фонда компенсации потерпевшим. Денис Тен погиб в результате конфликта с автоворами 19 июля 2018 года на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Зеркала с автомобиля Дениса Тена снял Арман Кудайбергенов. Его сообщница Жанар Толыбаева в это время стояла в семи метрах от автомобиля. Но, как сообщается, она не заметила прошедшего мимо нее Дениса Тена. Он в свою очередь, увидев незнакомых людей возле машины, бросился в погоню за Кудайбергеновым. Между Кудайбергеновым и Теном началась драка. В это время Нуралы Киясов вытащил нож из рюкзака, подошел сзади и два раза ударил Дениса Тена ножом в бедренную артерию. На прошлых заседаниях суда подсудимые рассказали свою версию случившегося 19 июля прошлого года. А 16 января они выступили с последним словом и попросили прощения у Оксаны Тен в связи с утратой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.