Иллюстративное фото из архива "МГ" - Мы обращаемся к родителям, чтобы они проверили прививочный статус своих детей, и, если обнаружат, что дети не привиты от кори, обязательно надо привиться. У нас в стране используется безопасная, имеющая сертификат ВОЗ прививка. Мы хотим, чтобы родители понимали: нужно ограничить посещение детьми мест большого скопления людей, закрытых помещений, где проводятся культурно-массовые мероприятия. Особенно это относится к родителям, которые не привили своих детей, - сообщил Бекшин на брифинге службы центральных коммуникаций. По его словам, вакцин в Казахстане достаточно. - Женщинам, которые планируют рождение ребенка, чтобы предотвратить заболевание младенца и обеспечить его внутриутробным иммунитетом, тоже надо прививаться. При появлении первых симптомов - слабости, сыпи, головной боли, температуры - необходимо сразу обращаться к врачам на обследование и выполнять все рекомендации, - посоветовал главный санврач. Особенность нынешней вспышки кори в том, что болеют в основном дети, возраст для вакцинации которых еще не подошел. Дети до года заболевают корью в случае, если их матери не были в свое время привиты и не смогли обеспечить детям иммунитет. - Специфическое лечение от кори отсутствует. Лечение проводится по симптомам. Единственное действенное средство против кори - вакцинация. Мы там, где обнаруживаем больного, в его окружении проводим вакцинацию. Только с ноября прошлого года по сегодняшний день среди контактных заболевших привито около 2,5 тысячи человек, - заметил Бекшин. Напомним, в Казахстане с ноября прошлого года зафиксировано более 900 случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет - 776 (80,2 процента). В то же время, по данным ДООЗ Астаны, в столице уже наблюдается некоторое снижение заболеваемости. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.