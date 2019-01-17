Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ru На своей официальной странице Facebook известный казахстанский блогер выступил в защиту врачей Атырауского областного перинатального центра. По словам Якова Федорова, который проанализировал статистику смертности детей, в регионе за 2018 год выросли показатели врождённых пороков развития у детей на 36,1%. - Цифра очень большая и могла бы испугать, но на самом деле это показатель того, что в области и особенно в районах появились новые аппараты для диагностики, то есть до этого большинство тяжёлых случаев особенно в районах не выявлялись, - пишет блогер. По данным управления здравоохранения, в 2018 году в областном перинатальном центре родилось 8351 ребёнок, из них через детскую реанимацию прошли 458 детей. - Из этого числа 108 детей скончались. Стоит отметить, что все погибшие были или недоношенные или маловесные, - утверждает Яков Федоров. Отметим, что в 2018 году санитарная авиация сделала 203 вызова к 226 пациентам, из них 64 - новорожденные. - Понятно, что в тяжёлых случаях их доставляли именно в ОПЦ, потому что это тот случай, когда думали не о том, что они ухудшат статистику, а о спасении жизни каждого ребёнка, несмотря на расстояния, метеоусловия и недоукомплектованность районов неонатологами, - объясняет блогер. По словам Якова Федорова, из 108 погибших детей 36,6% - это как раз новорожденные вывезенные из районов. Соответственно, увеличение смертности в сухой статистике произошло из-за того, что врачи стали бороться за жизнь каждого ребёнка, даже когда шансы были низки. - Если анализировать реальные цифры, то мне как раз страшнее за регионы, которые «рисуют» себе низкие показатели, - говорит блогер. По мнению Якова Федорова, для снижения фактов младенческой смертности в стране необходимо продолжать усиление качества диагностики и медицины в районах, где по всей стране не хватает хороших специалистов и техники. Также стоит проверить по всем регионам реальные цифры по выкидышам, так как для плохих врачей способ уменьшить младенческую смертность – это записать погибшего недоношенного ребёнка как выкидыш, и не бороться за его жизнь. Кроме того, необходимо развивать в Казахстане санитарную авиацию, несмотря на то, что она «портит статистику» по смертности. - Для жителей отдалённых районов это жизненно важно. Буквально на днях один из моих друзей возмутился тем, что в его области купили для таких целей маленький самолёт, который может приземляться, в том числе на грунт, а не большой самолёт, который бы перевозил много людей. Надеюсь, что он уже понял, что ценность спасённых жизней гораздо важнее, - заключил казахстанский блогер. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.