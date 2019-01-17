Судебное дело будет проходить под председательством судьи Бакыта Ермаханова, передает корреспондент портала " Мой ГОРОД ".
17 января в специализированном межрайонном уголовном суде состоялось предварительное слушание по факту двойного убийства, которое произошло в Уральске 6 октября 2018 года.
На скамье подсудимых 35-летний Руслан Санкибаев и 25-летний Арман Камиев, которые обвиняются по части 2 статьи 99 УК РК "Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Кроме этого, Руслан Санкибаев обвиняется по статье 188 УК РК "Кража".
По словам прокурора, ночью 5 октября 2018 года Руслан Санкибаев, Арман Камиев, Бекболат Хамзин и Анатолий Васильев вместе распивали спиртные напитки.
– Бекболат Хамзин в состоянии алкогольного опьянения предложил своим знакомым продавать марихуану. Это предложение не понравилось Руслану Санкибаеву, и у него появились неприязненные отношения к Хамзину. Между ними за столом произошла словесная ссора. Далее Санкибаев кулаком нанес множественные удары по лицу Хамзину, от которых последний упал на пол. Но подсудимый, не остановившись на этом, продолжал наносить беспорядочные удары руками и ногами в область головы Хамзину. Когда Васильев хотел вмешаться, Санкибаев нанес и ему удары. В этот момент Арман Камиев в состоянии алкогольного опьянения поддержал преступные действия Санкибаева и также стал наносить удары Васильеву руками и ногами, а затем и металлической сковородкой, - зачитал прокурор.
Далее, по словам государственного обвинителя, Санкибаев и Камиев решили перетащить тело Васильева в зал. Однако, находясь в коридоре, они заметили, что Васильев продолжает подавать признаки жизни.
–Тогда подсудимые с целью доведения до конца своего преступного умысла начали снова поочередно наносить удары руками и ногами по голове и туловищу Васильева. В результате ударов Васильев перестал подавать признаки жизни. Убедившись в смерти обоих мужчин, подсудимые скрылись с места происшествия. Далее Санкибаев вернулся в квартиру, где произошло убийство. С целью хищения чужого имущества он забрал сотовый телефон Хамзина. После чего он вышел из квартиры и пришел в гостиницу, которая расположена на территории автовокзала. Там он снова начал распивать спиртные напитки. В общей комнате гостиницы он увидел сотовый телефон, который принадлежал соседу по комнате Никите Шакиеву. Воспользовавшись тем, что Шакиев спал, он похитил его сотовый телефон, после чего скрылся с места происшествия, - рассказал прокурор.
Подсудимый Арман Камиев признал свою вину полностью, тогда как Руслан Санкибаев только частично.
Стоит отметить, что подсудимые отказались от суда с участием присяжных заседателей. Процесс будет идти на казахском языке.
Напомним, тела двух мужчин
были обнаружены в арендованной квартире в доме по улице Х.Чурина. В доме, где произошло преступление, большинство квартир сдаются посуточно. По словам соседей, здесь часто слышны крики, скандалы, доходят даже до драк.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.