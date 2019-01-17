В Атырау межведомственная комиссия, созданная для расследования дела о массовой гибели рыбы, подвела предварительные итоги работы и назвала причину произошедшего. Скриншот с видео На сегодняшний день в реке Урал выловили 63 тонный мертвой рыбы, однако это не окончательные цифры. Массовая гибель рыбы в реке была зафиксирована в декабре прошлого года. Сначала погибли сазан, судак, жерех, лещ и вобла. После произошла гибель осетровых на двух предприятиях. Рыбные заводы понесли огромные потери. На сегодняшний день из воды достали 63 тонны погибшей рыбы. Но поскольку гибель водных обитателей произошла в период ледостава, реальные масштабы ущерба и точные экологические последствия будут известны только весной. По данным межведомственной комиссии, причиной массовой гибели рыбы стало токсическое действие аммиака. Больше новостей Атырау читайте по ссылке.