Аким ЗКО наградил самого честного пожарного

Абай НАЖМИДДИНОВ был награжден за то, что вернул владельцу найденный возле мечети миллион тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Алтай КУЛЬГИНОВ в ходе отчетной встречи в Таскалинском районе вручил благодарственное письмо пожарному, который 16 декабря 2017 года около сельской мечети нашел портмоне с 1 млн тенге. Напомним, о честном поступке пожарного стало известно после того, как супруга потерявшего портмоне мужчины обратилась в пожарную часть, где работает Аманбай НАЖМИДДИНОВ. Фото Айбатыра НУРАША