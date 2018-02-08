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Социум

Аким ЗКО наградил самого честного пожарного

Абай НАЖМИДДИНОВ был награжден за то, что вернул владельцу найденный возле мечети миллион тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Алтай КУЛЬГИНОВ в ходе отчетной встречи в Таскалинском районе вручил благодарственное письмо пожарному, который 16 декабря 2017 года около сельской мечети нашел портмоне с 1 млн тенге. Напомним, о честном поступке пожарного стало известно после того, как супруга потерявшего портмоне мужчины обратилась в пожарную часть, где работает Аманбай НАЖМИДДИНОВ. Фото Айбатыра НУРАША
gorod
Аким ЗКО наградил самого честного пожарного
Абай НАЖМИДДИНОВ был награжден за то, что вернул владельцу найденный возле мечети миллион тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Алтай КУЛЬГИНОВ в ходе отчетной встречи в Таскалинском районе вручил благодарственное письмо пожарному, который 16 декабря 2017 года около сельской мечети нашел портмоне с 1 млн тенге. Напомним, о честном поступке пожарного стало известно после того, как супруга потерявшего портмоне мужчины обратилась в пожарную часть, где работает Аманбай НАЖМИДДИНОВ. Фото Айбатыра НУРАША

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