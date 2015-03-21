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Социум

Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ: «Девочки, не ходите с распущенными волосами»

С такими словами глава региона обратился к студенткам сегодня, 21 марта, во время посадки сосен рядом с поселком Подстепное Теректинского района. Сосны высаживали вдоль трассы в сторону международного аэропорта. С самого утра здесь собралось около трехсот человек. К слову, на месте сбора любой желающий мог погреться горячим чаем и поесть бауырсаки. - В честь празднования Наурыза сегодня проходит посадка деревьев, - рассказали в пресс-службе акима г.Уральск. - Участие принимают азербайджанская, белорусская, еврейская, татарская, чеченская диаспоры, казаки, госслужащие, преподаватели, депутаты г
gorod
Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ: «Девочки, не ходите с распущенными волосами»
С такими словами глава региона обратился к студенткам сегодня, 21 марта, во время посадки сосен рядом с поселком Подстепное Теректинского района.
posadka (18)
posadka (18)
Сосны высаживали вдоль трассы в сторону международного аэропорта. С самого утра здесь собралось около трехсот человек.  К слову, на месте сбора любой желающий мог погреться горячим чаем и поесть бауырсаки. - В честь празднования Наурыза сегодня проходит посадка деревьев, - рассказали в пресс-службе акима г.Уральск. - Участие принимают азербайджанская, белорусская, еврейская, татарская, чеченская диаспоры, казаки, госслужащие, преподаватели, депутаты городского и областного маслихатов, руководство города и области, а также их заместители, коммунальные службы, молодежные организации и студенты. По словам участников, место для посадки выбрано не случайно, так как люди, заезжающие в город смогут увидеть красивую зелень. Как стало известно, сосны для посадки были взяты в Бурлинском питомнике. - Этим сосенкам по семь лет, - директор Бурлинского госучреждения по охране животных Кайрат ЕРМЕКБАЕВ. - Выращены они у нас. Всего их было приобретено около 500 штук. Аким ЗКО пояснил, что не случайно посадка деревьев была организована к празднику, так как Наурыз - это праздник единения, а также с приходом этого дня люди ожидают весеннего тепла. - Каждый желающий может к нам присоединиться, - говорит Нурлан НОГАЕВ. - У нас есть все - благоприятные условия для этих деревьев, есть материал, саженцы. Из года в год мы проводим работу по озеленению. Но, к сожалению, у нас есть и факты, когда люди вырывают уже посаженные деревья. Затем аким области прошел вдоль высаженных деревьев, одно из которых он самолично высадил, поздоровался и поговорил с участниками посадки. Во время беседы со студентами НОГАЕВ сказал девушкам, что не нужно ходить с распущенными волосами. - У наших девушек такие красивые волосы, - объяснил глава региона. - Но зачем их распускать, это нехорошо. По традиции, у казахов женщины распускали волосы в тех домах, где произошло несчастье. Сейчас столько хороших причесок, волосы нужно собирать. Студенты активно делали с акимом области селфи и фотографировались. К слову, в питомнике было приобретено около 500 деревьев, сегодня же высадили 205 сосен, остальные будут посажены в ближайшее время. Деревья приобретались за счет спонсорских средств.
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Фото Медета МЕДРЕСОВА
аким ЗКО сосны Посадка деревьев

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