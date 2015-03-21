Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ: «Девочки, не ходите с распущенными волосами»

С такими словами глава региона обратился к студенткам сегодня, 21 марта, во время посадки сосен рядом с поселком Подстепное Теректинского района. Сосны высаживали вдоль трассы в сторону международного аэропорта. С самого утра здесь собралось около трехсот человек. К слову, на месте сбора любой желающий мог погреться горячим чаем и поесть бауырсаки. - В честь празднования Наурыза сегодня проходит посадка деревьев, - рассказали в пресс-службе акима г.Уральск. - Участие принимают азербайджанская, белорусская, еврейская, татарская, чеченская диаспоры, казаки, госслужащие, преподаватели, депутаты г