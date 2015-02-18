Вместе с акимом на встречу с населением прибыли министр энергетики РК Владимир ШКОЛЬНИК, госинспектор администрации президента Салимгерей БЕКБЕРГЕНОВ, генеральный директор ТОО «PSA» Кенжебек ИБРАШЕВ.

Традиционно Нурлан НОГАЕВ рассказывает о проделанной работе в регионе за прошедший год. Динамику развития и изменения показывают на слайдах. Послушать акима пришли около пятисот человек - зал заседаний полон. По словам Нурлана НОГАЕВА, в прошлом году по области было собрано налогов и других обязательных платежей на сумму 312,6 млрд тенге. В республиканский бюджет область перечислила 250,8 млрд тенге, что на 2,7% выше уровня прошлого года. В то же время в местный бюджет поступило 61,8 млрд тенге, что выше на 16,6 % по сравнению с прошлым годом. - В регионе отмечается рост промышленности. Предприятиями обрабатывающей промышленности произведено продукции на сумму 137,7 млрд.тенге - рост составил 0,8%. Производительность труда в этой сфере составила 32,9 тысячи долларов на одного человека или 115,8% к уровню 2013 года. Как вы знаете из СМИ, недавно приезжали представители завода из Венгрии, которые планируют наладить здесь сборку автобусов. Открыли два домостроительных комбината, началась реализация проектов по государственно-частному партнерству «Строительство новых домов на месте аварийных». Из крупных проектов по Карте индустриализации в этом году планируется запустить два - это запуск газотурбинной электростанции и производство моторных топлив экологического класса К5 АО «Конденсат». Данный проект позволит обеспечить потребность западного региона Казахстана в качественном автомобильном бензине, - сообщил аким.

Отметил аким и реализацию программы "Дорожная карта бизнеса-2020". Так, в прошлом году по данной программе были трудоустроены 7314 человек, через биржу труда - 7111 человек.

На сегодня сданы 9 многоквартирных домов(860 квартир), из них в Уральске и Аксае три дома (235 квартир), два дома (180 квартир) для молодых семей, 4 дома (445 квартир) по системе жилстройсбережения и 44 одно- двухквартирных дома (47 квартир) в сельской местности. Сейчас в Уральске и в Аксае строится 8 многоквартирных домов (990 квартир) и в районах возводятся 37 одноквартирных домов.

Не осталось не замеченным и товарооборот в регионе. Так, рост розничного товарооборота составил 11,7% или 202,8 млрд тенге. Внешнеторговый оборот с учетом стран Таможенного союза увеличился на 4,3%, из них за счет экспорта продукции на 5,4%, импорт снизился на 3,4%. Инвестиции в экономику составили 263,9 млрд тенге и возросли на 34,1%. Как стало известно, по данному показателю область занимает 1 место среди регионов республики. - Продолжится возведение арендного жилья, деньги на эти цели уже осваиваются в размере 180 млрд. тенге. Из года в год улучшаются и жилищные условия западноказахстанцев. К примеру, за последние два года по области 385 семей, стоявших в очереди на жилье, справили новоселье. По программе «Доступное жилье 2020» в прошлом году из республиканского бюджета было освоено 6,2 млрд. тенге. Если в 2013 году в нашем регионе индекс объема строительства составлял 58,5 млрд тенге, то в 2014 году этот показатель равнялся 73,1 млрд. Это второй результат по республике после Астаны.