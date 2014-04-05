850 километров руководство области по согласованию МЧС РК облетело на вертолете МИ-8 АО «Казавиаспас» МЧС РК. Согласно маршруту, были осмотрены крупные водохранилища республиканской и коммунальной собственности. Первой точкой было Барбастауское водохранилище возле села Узунколь Теректинского района. Как стало известно, пропуск паводковых вод на водохранилище произведен в штатном режиме и накоплен необходимый объем воды для использования в осенне-летний период. Объем данного водохранилища 22,9 млн кубометров. Наполняемость в данный момент около 50-55% от проектного объема. Уже после осмотра Нурлан НОГАЕВ дал поручение разработать проектно-сметную документацию на необходимые объемы ремонтных работ на водохранилище с перспективой выполнения их в нынешнем году. - Нужно отметить что все противопаводковые мероприятия проводятся согласно плану, которые были утверждены в начале года и все привлеченные к ним госорганы работали слаженно, качественно и грамотно, - рассказал Нурлан НОГАЕВ. - Благодаря этому на сегодняшний день мы не имеем особых проблем. По области снег в степи растаял, талые воды собрали, где нужно, на лиманное орошение. Мы ожидаем поступление воды в Урал с Оренбургской и Саратовской областей. Нужно отметить, что сейчас уже залито порядка 30 тысяч гектаров лиманов, в этом году планируется залить еще 30 тысяч гектаров. - Водохозяйственная обстановка на водных объектах области нормальная, паводок практически на всех малых реках право- и левобережья реки Урал завершился, а на трансграничных реках Малый и Большой Узень завершается, - сказал директор ЗКФ РГП «Казводхоз» Казбек КЕНЖЕГАЛИЕВ. - Паводок по трансграничной реке Чаган проходит в стабильном режиме, в верховьях основной водной артерии области реки Урал паводок еще не начался, основная фаза прохождения паводка на территории нашей области ожидается в конце апреля - начале мая. Уже после облета глава региона дал поручения уполномоченным органам и службам для решения имеющихся проблем на местном уровне, а по вопросам, требующих решения на республиканском уровне подготовить предложения к предстоящей встрече в середине апреля с министром окружающей среды и водных ресурсов Казахстана Нурланом КАППАРОВЫМ.