Фото с сайта kapital.kz Фото с сайта kapital.kz Такие сроки подрядчикам установил аким Актюбинской области Архимед МУХАМБЕТОВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 5 апреля, в акимате Актюбинской области состоялась еженедельная планерка под председательством главы региона. Чиновники обсуждали ремонт и строительство автомобильных дорог, а также меры, принимаемые для обеспечения надлежащего качества проводимых в этом направлении работ. В Актюбинской области в 2014 году на развитие транспортной инфраструктуры местной сети автомобильных дорог выделено более 7,7 млрд. тенге. На эти средства планируется охватить капитальным и средним ремонтом 60 километров автомобильных дорог местного значения. В том числе, в областном центре планируется капитальноотремонтировать 15 улиц и завершить строительство моста в районе рельсобалочного завода. Почти 1 млрд тенге направят на капитальный и средний ремонт улиц сел и малых городов области. В Актюбинской области на развитие транспортной инфраструктуры местной сети автомобильных дорог было выделено: 2011 г. - 3 млрд 392 млн тенге 2012 г. - 5 млрд 907 млн тенге 2013 г. - 6 млрд 750 млн тенге 2014 г. - 7 млрд 791 млн тенге (возможно дополнительное финансирование) В целом, по словам руководителя облуправления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аскара ЕСЖАНОВА, с 2011 по 2013 годы в Актобе капитальным ремонтом были охвачены 63 улицы общей протяженностью 62 километра, в районных центрах области - 40 улиц протяженностью 36 километров. При этом Аскар ЕСЖАНОВ не обошел стороной проблемы, выявленные после масштабных ремонтных работ, проведенных в 2013 году в Актобе. - Имеются случаи недобросовестного проведения работ подрядными организациями. Подобные факты выявлены на улицах Некрасова, Уалиханова и других. В настоящее время материалы на три компании, осуществлявшие технический надзор, переданы в департамент архитектурно-строительного контроля на предмет проверки их деятельности, - сообщил ЕСЖАНОВ. Чиновник в очередной раз напомнил о том, что все недочеты подрядчики обязаны устранить за свой счёт. Высказался по этому поводу и аким области Архимед МУХАМБЕТОВ. Он отметил, что из 103 дорог, отремонтированных в регионе за последние три года, только 4-5 выполнены некачественно. По мнению акима, это нормальный показатель. Устранить прошлогодний брак глава области поручил в срок до 1 июня, а запланированные на этот год ремонтные работы подрядчикам необходимо завершить до октября.