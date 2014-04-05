Фото с сайта yk-news.kz Фото с сайта yk-news.kz По предварительным данным, причиной провала частного дома в воронку в Риддере стало разрушение кровли одной из камер залежи "Быструшинская" 11-го горизонта шахты Риддер-сокольного рудника, передает Tengrinews.kz со ссылкой на информационный центр ВКО. "После обследования земной поверхности, горных выработок, примыкающих к району провала, силами бойцов Лениногорского военизированного горно-спасательного отряда и персоналом рудника, а также исследования графических материалов, предварительно было выяснено: произошло разрушение кровли одной из камер залежи "Быструшинская" 11-го горизонта", - говорится в сообщении. Для предупреждения дальнейшего обрушения земли, в опасной зоне устанавливаются изолирующие бетонные перемычки. Это позволит исключить попадания обрушенной горной массы в подземные выработки. "Для обеспечения устойчивости бортов образовавшейся воронки, а также для исключения увеличения площади обрушения принято решение о прокладке бетоновода с бетоно-закладочного комплекса рудника до места выхода обрушения на земную поверхность длиной 300 метров с целью подачи бетонозакладочной смеси и заполнения образовавшейся воронки, сохранении земной поверхности", - говорится в сообщении. По данным ДЧС ВКО, заливка бетоном образовавшейся воронки началась утром 5 апреля. "В 09:35 05.04.2014 года начата подача бетонозакладочной смеси (пробный пуск) для заполнения образовавшейся воронки. В шахте ведутся работы по установке бетонных перемычек для исключения попадания обрушенной массы в подземные выработки шахты", - отметили в ДЧС. ТОО "Казцинк" заявило о готовности взять на себя все обязательства по ликвидации последствий происшествия и возмещению материального ущерба граждан, чье имущество пострадало. Компания выплатит материальную помощь в размере 200 000 тенге (из расчета на один дом) в качестве компенсации за временный вынужденный переезд. В случае, если после окончания восстановительных работ, какой-то из домов будет признан аварийным, компания также приобретет новое жилье. ЧП произошло в районе Риддер-Сокольского рудника 4 апреля. Из-за образовавшейся воронки обрушился частный дом. Вблизи обвала находится около 50 частных домов. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ВКО, по факту обрушения жилого дома назначена проверка Риддер-Сокольского рудника. Работа шахты была приостановлена. Из нее были эвакуированы порядка 500 горняков.