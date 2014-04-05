По словам дознавателей, вызов на пульт поступил в 01.19, локализован был в 02.13. Из-за пожара был полностью отключен свет в нескольких районах города. К слову, в 03.00 в районе "Омеги" и "Сокола" света так и не было. На место ЧП приехало 2 единицы техники 3 пожарной части. - Пожар случился из-за непогоды, - говорит заместитель технического директора ТОО "ЗапКазРЭК" Серик ЖУМАГАЛИЕВ. - Была подана команда, диспетчеры все отключили вовремя, чтобы пожарные могли работать здесь. УВП начали переключать оставшиеся нагрузки, которые без электричества, на другие подстанции, например, на центральные и другие 35 подстанции. В общей сложности без напряжения остался район Омеги, поселок Селекционный и Зачаганск частично. В данный момент уже включили трансфоматоры, и все нагрузки поданы. Эта подстанция принадлежит городскому филиалу "ЗапКазРЭК". На место ЧП прибыл директор ТОО "ЗапКазРЭК" Куат МУСИН. В ночь на 6 апреля в городе был обильный снегопад. Причины пожара и причиненный ущерб в данный момент устанавливаются. На месте работают дознаватели.