Иллюстративное фото с сайта total.kz Иллюстративное фото с сайта total.kz Жылыойский районный суд вынес приговор супружеской паре по статье «Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности», передает ИА «NewTimes.kz». Некоторое время назад супруги прониклись идеей «вооруженного джихада». Под влиянием своего родственника, члена международной террористической организации они готовились к отъезду в Сирию, чтобы воевать против правительственных сил, сообщает газета «Ак Жайык». «С этой целью для выезда из РК они оформили через миграционную полицию международные паспорта на себя и шестерых своих детей в возрасте от 4 до 14 лет», — рассказала журналистам издания помощник прокурора Жылыойского района Алтынгуль Исмагулова. Выяснилось, что родители перестали пускать своих детей в школу, считая, что учителя – «кафиры» и ничему хорошему не научат. В январе 2012 года они передали в школу заявление, что забирают детей якобы в связи с переездом в областной центр. «Это является грубым нарушением Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье», предусматривающего обязанность родителей обеспечить детям среднее образование. Согласно полученным в результате специальных меропроиятий сведениям, Е. путем идеологического воздействия склонил своего зятя Б. и сестру Н. к участию в «джихаде». При этом убедил их быть готовыми принести в жертву не только себя, но и своих детей», — добавила представитель прокуратуры. Под влиянием родственника, супруги смотрели сайты экстремистского толка, знакомились с техническими характеристиками оружия и взрывчатки, внушали детям идею вооруженного джихада. В Жылыойском районном суде вина супругов была полностью доказана. Главу семейства суд приговорил к пяти годам заключения. Его жена была признана виновной, однако отбывание срока отложено до достижения старшим из детей совершеннолетия.