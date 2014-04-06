Иллюстративное фото с сайта www.thg.ru Иллюстративное фото с сайта www.thg.ru Начиная с 7 апреля срок временного пребывания россиян на Украине будет ограничен — они смогут находиться в республике не более 90 дней в течение полугода (с даты первого въезда). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины. В ведомстве отметили, что соответствующее распоряжение поступило от правительства и принято в ответ на аналогичные ограничения, введенные российской стороной 1 января 2014 года. Гражданам, нарушившим сроки пребывания на Украине, будет отказано во въезде в страну. Если факт нарушения установят при выезде — их привлекут к административной ответственности. В Госпогранслужбе подчеркнули, что это постановление не будет применяться в отношении граждан РФ из приграничных регионов (которые пересекают украинско-российскую границу в рамках межправительственного соглашения от 11 октября 2011 года). Формула «90 из 180» действует на Украине в отношении иностранцев уже несколько лет, однако ранее к россиянам она не применялась. Они могли находиться на Украине без регистрации не более 90 дней, выехать из страны и вернуться обратно, после чего срок пребывания отсчитывался заново. Отношения между Россией и Украиной значительно ухудшились в последние месяцы из-за отказа Кремля признать новое украинское руководство, пришедшее к власти после победы «Евромайдана», и решения РФ включить в свой состав Крым. Соответствующий документ был подписан президентом Владимиром Путиным и руководством полуострова после референдума, свыше 96 процентов участников которого высказались за вхождение в состав России. Киев отказался признать итоги этого плебисцита и обвинил российские власти в «аннексии» Крыма.